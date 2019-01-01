للمرة الثانية في قطاع غزة .. اختيار رئيس لبلدية أخرى بالتوافق

غزة / سما /

في واقعة هي الثانية من نوعها في غضون فترة قصيرة، اختار وجهاء ومخاتير وأعيان مدينة رفح جنوب قطاع غزة رئيسًا جديدًا لبلدية المدينة.

وتم التوافق بين الوجهاء والمخاتير والأعيان على تعيين الدكتور أنور حمدان الشاعر رئيسًا للبلدية، خلفًا للأستاذ صبحي رضوان.

وكانت بلدية مدينة غزة أقدمت بذات الطريقة على عملية اختيار بالتوافق على تعيين يحيى السراج رئيسًا للبلدية، خلفًا لنزار حجازي.

وأثارت تلك العملية حينها، ردود فعل رافضة لهذا الإجراء الذي تم بدون انتخابات معلن عنها. وسط مطالبات من بعض الفصائل بالامتناع عن مثل هذه الخطوة التي اعتبرت ترسيخًا للانقسام.