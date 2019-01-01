اصابتان بالاختناق واحتجاز طواقم صحفية خلال قمع الاحتلال لمسيرة سلمية في الأغوار

الأغوار / سما /

أصيب مواطنان، اليوم السبت، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوتية، لتفريق المشاركين في المسيرة السلمية التي دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وحركة التحرير الوطني "فتح" في طوباس، ما أسفر عن إصابة اثنين بحالة اختناق، وجرت معالجتهما ميدانيا.

وأشارت إلى أن تلك القوات احتجزت عددا من الطواقم الصحفية، ومنعتها من التغطية.

يشار إلى أن منطقة الحمة تتعرض لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين يهاجمون الرعاة ويطردونهم منها.

يذكر ان أعمال التجريف جرت مؤخرا في أراضي المواطنين القريبة من البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة الحمة.