  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

محمد عساف ينهي جولته الفنية الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية

السبت 26 أكتوبر 2019 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد عساف ينهي جولته الفنية الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية


وكالات / سما /

أنهى الفنان محمد عساف جولته الخيرية التي شملت تسعة مدن أمريكية والتي أشرفت عليها منظمة الإغاثة الإسلامية الأمريكية islamic-relief usa .

وانطلقت الجولة الفنية للعندليب الفلسطيني محمد عساف من مدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورينا التي كانت أولى المحطات التي التقى فيها بجمهوره العربي في تلك المدينة ، تبعها بحفل فني في مدينة دالاس ومدينة اناهيم ، واختتم الفنان محمد عساف جولته الفنية بحفل فني كبير اقيم في مدينة نيو اورلينز .

يشار ان عوائد تلك الحفلات الفنية ذهبت جميعها لصالح مشروعات خيرية صحية وتعليمية في فلسطين ، بهدف إكمال برنامج المنظمة التي تعنى بدعم المشاريع الخيرية  في مختلف الدول العربية ، لتكون هذه الجولة استكمالا لجولات سابقة للعندليب الفلسطيني محمد عساف ساهم بها جميعا لدعم تلك المشاريع الخيرية .

وتميزت الجولة الفنية لعندليب فلسطين الفنان محمد عساف بتقديم باقة منوعة من الأغنيات العاطفية والوطنية التي تفاعل معها الجمهور العربي من مختلف الجاليات والفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية .

#محمد عساف

الأكثر قراءة اليوم

"ناسا" تحذر من إعصار مداري غير مسبوق يضرب مصر وفلسطين صباح السبت

العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ الليلة

العمادي يعلن عن موعد والية صرف المنحة القطرية لـ 75 ألف أسرة بغزة

تفاصيل اجتماع هنية مع السفير العمادي بغزة

"الوضع الأمني هش".. الكشف عن هدف تصريحات كوخافي بشأن الوضع الأمني في غزة ولبنان

نصر الله: معلومات تفيد بأن الوضع اللبناني دخل في دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي

التنمية الاجتماعية تنفي وجود قرارات جديدة بخصوص مستفيدي قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

النخالة : إجراءٌ انتخابات تشريعية وفرضها كأمرٍ واقعٍ تكريس لحالة التشتت

موسكو تنشر صورا لتهريب النفط السوري بحراسة أمريكية

وزارة التنمية : حماس تتحكم بالمنحة القطرية بالقوة و لا علم لنا بها

طقس فلسطين : ما الذي سيحدث اليوم حتى الاثنين ؟

إسرائيل : عقوبات على السلطة الفلسطينية لمنعها استيراد الأبقار من الدولة العبرية