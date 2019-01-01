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"تغيردة" أمل حجازي تكشف حقيقة من يموّل الثورة في لبنان

السبت 26 أكتوبر 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تغيردة" أمل حجازي تكشف حقيقة من يموّل الثورة في لبنان


وكالات / سما /

شاركت الفنانة اللبنانية المعتزلة ​أمل حجازي​ في التظاهرات الاحتجاجية التي بدأت يوم السابع عشر من تشرين الأول وانضمت إلى المطالبين بمحاسبة الفاسدين في السلطة، متمنية أن يحقق هذا الحراك مطالبه من رفع للظلم ومحاربة الفساد وإسقاط السلطة الحاكمة.

ونشرت حجازي مساء الجمعة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمتظاهرين من الجو تظهر فيها امرأة حاملة علم لبنان وعلقت عليها: “الثورة مستمرة بإذن الله لأنها ثورة مباركة من الله”.

وردا على الاتهامات بأن جهات خارجية تموّل التظاهرات كتبت حجازي: “نعم يوجد تمويل للثورة ألله موّل الثورة إيمان ووحدة وما جمعه الله لن يفرقه أحد …الثورة مستمرة”.

#أمل حجازي #الثورة #لبنان
امل

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