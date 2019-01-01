  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

طلب منها إغماض عينيها بحجة إعطائها هدية .. فحاول فصل رأسها عن جسدها

السبت 26 أكتوبر 2019 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
طلب منها إغماض عينيها بحجة إعطائها هدية .. فحاول فصل رأسها عن جسدها


وكالات / سما /

سجن زوج لمدة 13 عاما بعد أن طعن زوجته وهي على السرير بعد دقائق من ممارسته حقه الشرعي معها، في محاولة لقتلها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أخبر شون ماي (34 عاما) زوجته لورا أنه كان لديه "هدية" لها وغطى وجهها بمنشفة قبل أن يطلب منها تخمين ما هي "الهدية" في منزلهم، وذلك قبل طعنها في منزلهما تونبريدج ويلز، بمقاطعة كنت البريطانية.

وبعد أن غطى المتهم وجه زوجته بالمنشفة عد لرقم عشرة ببطء، مشجعًا نفسه لطعن زوجته بشكل عنيف ومميت، بعد 14 شهرا فقط من زواجهما.

وبينما كانت السيدة ماي مستلقية على ظهرها، غرس زوجها سكين المطبخ بين كتفيها وعنقها بقوة كبيرة لدرجة أن النصل اخترق يد الزوج اثناء طعنه لزوجته.

وبينما كانت تصرخ الزوجة والدماء تسقط من ظهرها، كان زوجها هادئًا قائلًا لها أن هذا الأمر حقيقي، وأنه غير نادم.

وفي النهاية تمكنت ماي من الخروج من السرير، بعد أن أبعدت السكين عنها، لترى زوجها يحمل بسكين في كلتا يديه ويواصل في تهديدها بالطعن.

عندما سألت الضحية زوجها عن سبب مهاجمته لها ، أخبرها أنه قد تم فصله من العمل بسبب مخالفات مالية وكان قلقًا من دفع الرهن العقاري.

#هدية #سكين

الأكثر قراءة اليوم

"ناسا" تحذر من إعصار مداري غير مسبوق يضرب مصر وفلسطين صباح السبت

العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ الليلة

العمادي يعلن عن موعد والية صرف المنحة القطرية لـ 75 ألف أسرة بغزة

المنخفض القادم:إغلاق مسارات مشي تحسبًا لهطول كميات كبيرة من الأمطار

الاعلام العبري يزعم : اشتية يهدد بالاستقالة إذا ما أُجبر على استيراد البقر من إسرائيل

تفاصيل اجتماع هنية مع السفير العمادي بغزة

"الوضع الأمني هش".. الكشف عن هدف تصريحات كوخافي بشأن الوضع الأمني في غزة ولبنان

الأخبار الرئيسية

النخالة : إجراءٌ انتخابات تشريعية وفرضها كأمرٍ واقعٍ تكريس لحالة التشتت

وزارة التنمية : حماس تتحكم بالمنحة القطرية بالقوة و لا علم لنا بها

لبنان-77-730x438

إن بي سي نيوز: قادة حزب الله يشعرون بالخوف من الاحتجاجات.. لقد تحدثنا معهم

طقس فلسطين : ما الذي سيحدث اليوم حتى الاثنين ؟

إسرائيل : عقوبات على السلطة الفلسطينية لمنعها استيراد الأبقار من الدولة العبرية