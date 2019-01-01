طلب منها إغماض عينيها بحجة إعطائها هدية .. فحاول فصل رأسها عن جسدها

وكالات / سما /

سجن زوج لمدة 13 عاما بعد أن طعن زوجته وهي على السرير بعد دقائق من ممارسته حقه الشرعي معها، في محاولة لقتلها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أخبر شون ماي (34 عاما) زوجته لورا أنه كان لديه "هدية" لها وغطى وجهها بمنشفة قبل أن يطلب منها تخمين ما هي "الهدية" في منزلهم، وذلك قبل طعنها في منزلهما تونبريدج ويلز، بمقاطعة كنت البريطانية.

وبعد أن غطى المتهم وجه زوجته بالمنشفة عد لرقم عشرة ببطء، مشجعًا نفسه لطعن زوجته بشكل عنيف ومميت، بعد 14 شهرا فقط من زواجهما.

وبينما كانت السيدة ماي مستلقية على ظهرها، غرس زوجها سكين المطبخ بين كتفيها وعنقها بقوة كبيرة لدرجة أن النصل اخترق يد الزوج اثناء طعنه لزوجته.

وبينما كانت تصرخ الزوجة والدماء تسقط من ظهرها، كان زوجها هادئًا قائلًا لها أن هذا الأمر حقيقي، وأنه غير نادم.

وفي النهاية تمكنت ماي من الخروج من السرير، بعد أن أبعدت السكين عنها، لترى زوجها يحمل بسكين في كلتا يديه ويواصل في تهديدها بالطعن.

عندما سألت الضحية زوجها عن سبب مهاجمته لها ، أخبرها أنه قد تم فصله من العمل بسبب مخالفات مالية وكان قلقًا من دفع الرهن العقاري.