  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أقدم مكتبة في ألمانيا ستفتح أمام الجمهور قريبا

السبت 26 أكتوبر 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أقدم مكتبة في ألمانيا ستفتح أمام الجمهور قريبا


وكالات / سما /

قالت الطائفة الإنجيلية الألمانية في مدينة كولونيا غربي البلاد إنه بعد العثور على أطلال أقدم مكتبة موثقة في ألمانيا وسط مركز المدينة فإنها ستفتح قريبا أمام الجمهور.

وقالت إدارة كنيسة أنطوانيت إن مكونات المكتبة الرومانية العتيقة ستعرض ويتم تسجيلها بالوسائل الرقمية ومنحها أجمل صورة ممكنة.

وكان القس الإنجيلي ماركوس هيرتسبيرج وصف الحفريات الجديدة للمكتبة قبل عام تقريبا بأنها "الرقم الأثري السداسي الرابح في اليانصيب" وظهرت أقواله في الصفحات الأولى من الصحف الألمانية.

وقال إن ما ينقص الإعداد اللائق لها حتى الآن هو المال، مشيرا إلى أنه في حالة العثور على أشياء أثرية كهذه لا تدفع الحكومة ولا الولاية ولا أحد المتاحف بصورة تلقائية التكاليف المطلوبة، لذلك بدأت الطائفة حملة تبرعات.

وقالت متحدثة باسم الطائفة الإنجيلية إن فتح المكتبة أمام الجمهور متعلق بمدى نجاح الحملة.

يعتقد أن هذه أقدم مكتبة رومانية شمالي جبال الألب وأنها تأسست في القرن الثاني الميلادي في كولونيا الرومانية.

وكان المختصون في الآثار فوجئوا ببقايا سور هائل خلال أعمال بناء مركز كنسي جديد.

وقال مدير المتحف الروماني الجرماني ماركوس ترير: "تعين علينا مباشرة البدء بالعمل: فالسور في حالة جيدة ويخفي الكثير من الألغاز".

#ألمانيا #مكتبة

الأكثر قراءة اليوم

"ناسا" تحذر من إعصار مداري غير مسبوق يضرب مصر وفلسطين صباح السبت

العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ الليلة

العمادي يعلن عن موعد والية صرف المنحة القطرية لـ 75 ألف أسرة بغزة

المنخفض القادم:إغلاق مسارات مشي تحسبًا لهطول كميات كبيرة من الأمطار

الاعلام العبري يزعم : اشتية يهدد بالاستقالة إذا ما أُجبر على استيراد البقر من إسرائيل

تفاصيل اجتماع هنية مع السفير العمادي بغزة

"الوضع الأمني هش".. الكشف عن هدف تصريحات كوخافي بشأن الوضع الأمني في غزة ولبنان

الأخبار الرئيسية

النخالة : إجراءٌ انتخابات تشريعية وفرضها كأمرٍ واقعٍ تكريس لحالة التشتت

وزارة التنمية : حماس تتحكم بالمنحة القطرية بالقوة و لا علم لنا بها

لبنان-77-730x438

إن بي سي نيوز: قادة حزب الله يشعرون بالخوف من الاحتجاجات.. لقد تحدثنا معهم

طقس فلسطين : ما الذي سيحدث اليوم حتى الاثنين ؟

إسرائيل : عقوبات على السلطة الفلسطينية لمنعها استيراد الأبقار من الدولة العبرية