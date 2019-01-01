الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يشدد على سيادة القانون

رام الله / سما /

اكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، أن احترام القانون وسيادته لا يقبلان المساومة، وأن أية ممارسات تقوض سلطة وسيادة القانون وحماية الحقوق العامة لا يمكن السكوت عنها.

واهاب الاتحاد بكافة المواطنين الالتفاف حول مؤسساتهم الوطنية، وعلى رأسها الهيئات المحلية، والتي جاءت عن طريق صناديق الانتخابات، لتعبر عن رغبة المواطنين، واكد الاتحاد أن هذه هيئاتنا المحلية كانت على الدوام صمام أمان أمام مختلف التحديات.