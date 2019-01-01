إيران : الرياض وتل أبيب وواشنطن تعدّ للتدخل في العراق

القدس المحتلة / سما /

اعتبر مستشار رئيس البرلمان الإيراني، أن أمريكا وإسرائيل والسعودية، تستغل المطالب الحقيقية للشعب العراقي، وتستخدم أنصار الراحل صدام حسين، لتهيئة الأجواء للتدخل الأجنبي في هذا البلد.

وقال حسين أمير عبد اللهيان: تسعی أمريكا وإسرائيل والسعودية لاستغلال مطالب الشعب العراقي واستخدام البعثيين والمتسللين من أجل خلق حالة من عدم الاستقرار للإطاحة بالحكومة المنتخبة، والتمهيد لتدخل أجنبي.

وأضاف: "هذه البلدان تتبع طريقة توظيف البعثيين التابعين للرئيس العراقي الراحل صدام حسين والمندسين من أجل استغلالهم في عرقلة عمل الحكومة".

وشدد عبد اللهيان على أن "الحل يكمن في الاهتمام الحقيقي بالمطالب المعيشية للشعب العراقي والانسحاب الفوري للقوات العسكرية الأمريكية من العراق".

وتشهد العاصمة بغداد ومختلف المحافظات العراقية في وسط وجنوب البلاد منذ مطلع أكتوبر الجاري مظاهرات عارمة واحتجاجات دموية صاخبة مطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل.

وذكرت مصادر أمنية أن عدد ضحايا التظاهرات التي جرت يوم أمس الجمعة بلغ 30 قتيلا، ومئات المصابين، إلا أن وكالة "رويترز" قالت نقلا عن مصادر أمنية، إن ما لا يقل عن 40 محتجا قتلوا في العراق يوم أمس، عندما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وفتحت جماعة مسلحة النار لقمع المظاهرات.

المصدر: RT