بلدية غزة تدعو لإتباع إرشادات التعامل مع تساقط مياه الأمطار

غزة / سما /

دعت لجنة الطوارئ في بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات التعامل مع تساقط مياه الأمطار والتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوي في البلدية على الرقم المختصر ( 115 ) والإبلاغ الشكاوي المتعلقة بخدمات البلدية .

وناقشت اللجنة خلال اجتماع لها مساء أمس الجمعة، جاهزية برك تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان، وعسقولة بحي الزيتون، والصداقة بحي التفاح، وأوضاع مصارف مياه الأمطار وخطوط الصرف الصحي، وآلية عمل الفرق الميدانية، وجاهزية السيارات اللازمة للعمل في أوقات الطوارئ .

وأعلنت اللجنة حالة الاستنفار في صفوف طواقمها وفرقها الميدانية استعدادًا لأي منخفض جوي متوقع أن تتعرض له المدينة، مؤكدةً أن طواقمها ستعمل على مدار الساعة في أوقات الطوارئ والمنخفضات الجوية لمنع أي حوادث غرق للشوارع والمناطق المنخفضة .

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قد بدأت بنشر إشادات توعوية للتعامل مع تساقط مياه الأمطار والمنخفضات الجوية التي قد تتعرض لها المدينة عبر صفحة البلدية على صفحة الفيس بوك وموقع البلدية، وفاتورة الخدمات، ووسائل الإعلام المختلفة.

وتضمنت الإرشادات؛ دعوة المواطنين لضرورة عدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لاتنجرف مع مياه الأمطار وتتسرب إلى مصافي تصريف المياه وتؤدي إلى إغلاقها، وعدم رفع أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لاتدخل مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي وتسبب في طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة .