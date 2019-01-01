انطلاق أعمال المؤتمر الطبي الثامن بكلية الطب في الجامعة الإسلامية

غزة / سما /

بدأت في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة الإسلامية بغزة أعمال المؤتمر الطبي الثامن المعنون: "علاج الألم والرعاية التلطيفية في فلسطين" الذي تنظمه كلية الطب بالجامعة الإسلامية.

ويعقد المؤتمر على مدار يومين بمشاركة واسعة لعدد كبير من المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية, والمؤسسات الدولية والشخصيات الطبية العالمية والمختصة في مجال الرعاية التلطيفية.

وأقيمت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور كل من الدكتور يوسف أبو الريش – وكيل وزارة الصحة, الدكتورة مويرا لينج – مديرة فريق الرعاية التلطيفية في مستشفى Makerere بسكتلندا, و الأستاذ الدكتور ناصر فرحات –رئيس الجامعة الإسلامية, و الدكتور فضل نعيم – رئيس المؤتمر وعميد كلية الطب, و الدكتور محمد ياغي – ممثل منظمة الصحة العالمية, و الدكتور خميس الإسي – منسق عام المؤتمر, وعطوفة الأستاذ الدكتور ماجد ياسين – رئيس اللجنة العلمية, والأستاذ الدكتور عبد المنعم لبد – رئيس اللجنة التحضيرية.

وعدد من نواب المجلس التشريعي, ووكلاء الوزارات الفلسطينية, وكذلك عدد من الأطباء والعاملين في الحقل الطبي، وممثلون عن المؤسسات الصحية والطبية في قطاع غزة، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الطب.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو الريش أن للمؤتمر أهمية عظيمة وستقوم وزارة الصحة بأخذ توصياته بعين الاعتبار للعمل على تطوير وحدات علاج الألم والرعاية التلطيفية في قطاع غزة، وفي ذات السياق أكد أن وزارة الصحة تعمل على خدمة المواطنين في كافة المدن والقرى الفلسطينية.

بدوره، أوضح الدكتور ناصر فرحات رئيس الجامعة على دور الجامعة في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع الفلسطيني، كما أنها تعقد مؤتمراً كل عامين متخصص في عرض البحوث العلمية، وأوضح أن الجامعة تضم عدداً من الكليات المتخصصة في المجالات الصحية والشرعية وأصول الدين بجانب كلية الطب، وأن المؤتمر يأتي لمناقشة الأوراق البحثية المتخصصة في علاج الألم والرعاية التلطيفية.

من ناحيته، نوه الدكتور فضل نعيم عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يأتي لتحقيق جملة من الأهداف أهمها تسليط الضوء على واقع علاج الألم والرعاية التلطيفية في قطاع غزة, وبحث أهم التحديات التي تواجه هذه العملية, وكذلك الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.