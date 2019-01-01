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خدمات البريج يودع البطولة العربية بأداء مميز

السبت 26 أكتوبر 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات البريج يودع البطولة العربية بأداء مميز


غزة / سما /

خسر خدمات البريج أخر مبارياته بالبطولة العربية (32) لكرة السلة للرجال للأندية البطلة، والمقامة حاليا بمدينة سلا المغربية.

وخسر البريج رابع لقاءاته بنتيجة (127_88)، أمام الكويت الكويتي، ليحل خامسا وأخيرا في المجموعة الثانية ويودع البطولة دون تحقيق أي انتصار.

وسيطر الكويت الكويتي على معظم أرباع المباراة، التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 31_16 للكويت الكويتي.

الربع الثاني: 30_26 للكويت الكويتي.

الربع الثالث: 35_14 للكويت الكويتي.

الربع الرابع: 31_32 لخدمات البريج.

وظهرت أفضلية الفريق الكويتي، نظرا لقلة خبرة المشاركات الخارجية لدى معظم لاعبي البريج، بالإضافة لحالة الإرهاق والتعب التي تعرض لها الفريق في رحلة الوصول للمغرب، وخوضه 3 مباريات في 3 أيام متتالية دون أن ينال قسطا كافيا من الراحة قبل المشاركة.

#خدمات البريج

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