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4 مباريات في الدوري المحلي اليوم السبت

السبت 26 أكتوبر 2019 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 مباريات في الدوري المحلي اليوم السبت


غزة / سما /

تُفتتح مساء اليوم السبت منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة ودوري الدرجة الأولى لأندية قطاع غزة.

ففي ملعب رفح البلدي يستقبل شباب رفح نظيره شباب جباليا، في لقاء يتطلع فيه كلا الفريقين لتحقيق الانتصار.

وعلى ملعب اليرموك في غزة، يستقبل غزة الرياضي نظيره خدمات الشاطئ، في لقاء يطمح فيه "البحرية" لتحقيق الانتصار للانفراد بالصدارة، فيما يأمل "العميد" لتحقيق انتصاره الثاني توالياً، والابتعاد عن شبح الهبوط.

وفي دوري الدرجة الأولى، تشهد انطلاقة الجولة التاسعة مباراة قمة بين المتصدر خدمات خانيونس وملاحقه المباشر خدمات النصيرات على ملعب خانيونس البلدي، بينما تقام مباراة ثانية بين الجلاء وخدمات البريج على ملعب فلسطين.

#دوري الممتازة

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