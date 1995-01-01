فيديو.. ليستر سيتي يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

حقق فريق ليستر سيتي فوزاً تاريخياً بنتيجة 9/0 خارج ملعبه على حساب مضيفه ساوثهامبتون، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم بطل الدوري الإنجليزي في 2016، بنتيجة 5/0، سجلها كل من بينجامين تشايلويل ويوري تيليمانس وأيوزي بيريز “هدفين” وجيمي فاردي في الدقائق 10 و17 و19 و39 و45.

وفي الشوط الثاني، سجل الثعالب رباعية أخرى بتوقيع كل من فاردي “هدفين” وبيريز وجيمس ماديسون بواقع هدف لكل منهما في الدقائق 57 و58 و85 و93.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، في انتظار باقي نتائج مباريات هذه الجولة، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة الثامنة في المركز الثامن عشر.

أرقام تاريخية لليستر سيتي:

وبهذه النتيجة، أصبح ليستر سيتي صاحب أكبر فوز في تاريخ الدوري الإنجليزي، معادلاً الإنجاز الذي كان بحوزة مانشستر يونايتد (9/0 ضد إسويتش تاون في مارس 1995)، ومتجاوزاً توتنهام هوتسبير الذي كان قد انتصر على ويجان أتلتيك بـ9/1.

وبات ليستر سيتي صاحب أعلى فوز خارج الملعب في تاريخ المسابقة، محطماً الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي فاز خارج ملعبه على نوتنجهام فورست بنتيجة 8/1 في فبراير 1999.

كما أصبح ليستر سيتي ثاني فريق في تاريخ البريمييرليج يسجل هاتريك عن طريق لاعبين اثنين في نفس المباراة (بيريز وفاردي)، علماً أن آول من فعلها هو آرسنال في 2003 (بينانت وبيريس) وكان ذلك أمام ساوثهامبتون أيضاً.