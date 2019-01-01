ميسي: لن أغير شيئاً في مسيرتي مقابل كأس العالم

وكالات / سما /

اعترف ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين، برغبته في التتويج ببطولة كأس العالم، لكنه في الوقت نفسه يُقدّر ما وصل إليه في مسيرته الكروية الخارقة.

وأكد ميسي في حوار صحفي سيُنشر كاملاً في وقت لاحق، أنه لن يستبدل أيّاً من الجوائز التي فاز بها مقابل تتويجه بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، مشيراً إلى أن يحلم بالوصول إلى هذا المكانة الرفيعة.

وعجز ميسي عن قيادة بلاده الأرجنتين للفوز بكأس العالم في 4 نسخ شارك فيها، إذ كان أفضل ما حققه هو المركز الثاني عام 2014، عندما خسر المقابلة النهائية بهدف نظيف أمام ألمانيا.

وسجل ميسي 6 أهداف فقط في 4 مشاركات في كأس العالم بمجموع 19 مباراة، حيث سجل هدفاً أمام كل من صربيا والبوسنة وإيران و4 أمام نيجيريا وحدها.

وقال ميسي في تصريحات صحفية أدلى بها لإذاعة أرجنتينية: “كنت أتمنى أن أكون بطلاً لكأس العالم، لكنني أعتقد أنني لن أغير أي شيء آخر كان في حياتي المهني مقابل الفوز بالمونديال”.

وتابع ميسي: “لن أستبدل أي شيء فزت به، مقابل أن أكون بطل كأس العالم، أنا راضٍ وممتن بما أعطاني الرب، فعندما بدأت مسيرتي المهنية، لم أحلم بكل شيء عشته حتى الآن”.