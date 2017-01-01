يوفنتوس يُجهِز عرضاً خيالياً لشراء مبابي

وكالات / سما /

يعتقد نادي يوفنتوس أن بإمكانه أن ينقل طموحاته في سوق الانتقالات إلى مرحلة أكبر وذلك باستثمار مبلغ 380 مليون يورو للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وتشير صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن هذا المبلغ سيكون شاملاً لمبلغ شراء بطاقته إضافة إلى عقده الذي سيكون مدته خمس سنوات.

وتأتِ هذه الخطوة بعد موسم واحد من شراء يوفنتوس لكريستيانو رونالدو من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

وكان رئيس البيانكونيري أنديا آنييلي قد قال إلى جانب نائبه بافيل نيدفيد إلى أن زيادة رأس المال في النادي بـ300 مليون يورو إضافية سيكون الهدف منها وضع اليوفي في صدارة الأندية الأوروبية.

وسيشمل ذلك التعاقد مع أسماء أخرى عالمية تكون قادرة على أن تمضي بنفس خطى كريستيانو رونالدو.

ويأمل النادي الأبيض والأسود في تحقيق أكثر استفادة من النجم البرتغالي البالغ من العمر 34 عاماً ولكنه أيضاً ينظر إلى المستقبل، وبالتالي سيكون الهدف هو التعاقد مع نجم أصغر سناً يمكن التعويل عليه في صناعة الفارق لسنوات طويلة.

وإدعت توتو سبورت بأن مبابي صاحب الـ21 عاماً هو الحلم الجديد الذي يريد اليوفي تحقيقه وهو اللاعب الذي اشتراه باريس من موناكو مقابل 180 مليون يورو في صيف عام 2017، وتهتم أندية ريال مدريد و مانشستر يونايتد و برشلونة كذلك في الحصول على خدماته.

وفاز اللاعب الدولي االفرنسي بكأس العالم 2018، ونجح في تسجيل 66 هدفاً وصنع 36 هدفاً مع باريس حتى الآن في 95 مباراة لعب فيها بألوان بطل الدوري الفرنسي.