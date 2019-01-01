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المالكي: نرحب بقرار ماليزيا ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا العادلة

السبت 26 أكتوبر 2019 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

صرح وزير الخارجية والمغتربين د رياض المالكي أننا كنا قد استلمنا رسالة رسمية من ماليزيا تؤكد على التوجه الذي أعلنه رئيس الوزراء الماليزي، ونحن بدورنا نرحب بقرار ماليزيا الصديقة ورغبتها فتح سفارة لها في فلسطين، واعتبر الموقف الماليزي الاخوي المتقدم مبادرة مباركة تصدر عن قيادة ماليزية شجاعة ذات رؤيا ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية والشرعية الدولية وقراراتها، لا ترهبها التهديدات والضغوط التي تتعرض لها من بعض القوى العالمية.

وأضاف الوزير د. المالكي أنه التقى بدولة رئيس وزراء ماليزيا على هامش قمة دول عدم الانحياز في باكو وشكره باسم السيد الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني على هذه الخطوة الشجاعة، وعلى الدعم الماليزي لفلسطين وقضيتها العادلة، والمواقف والتصريحات التي يدلي بها شخصيا، اكان ذلك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة او غيرها لصالح دعم القضية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى الانتقادات التي يوجها إلى دولة الاحتلال وانتهاكاتها.

وأكد الوزير د. المالكي أنه اوضح لرئيس وزراء ماليزيا أن تصريحاته ومواقفه تمد شعبنا بالقوة وتعزز صموده في وجه الاعتداءات الاسرائيلية اليومية. وأوضح الوزير د. المالكي أن رئيس وزراء ماليزيا أكد على التزامه شخصيا وبلده على استمرار الدعم الماليزي لفلسطين والوقوف مع الحقوق الفلسطينية حتى نيل الحرية والاستقلال

#رياض المالكي

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