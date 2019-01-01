إن بي سي نيوز: قادة حزب الله يشعرون بالخوف من الاحتجاجات.. لقد تحدثنا معهم

وكالات

زعمت سولوم أندرسون، الصحافية والمؤلفة المقيمة في بيروت ونيويورك، أن العديد من مقاتلي حزب الله في لبنان قد بدأوا في انتقاد زعيم الحزب حسن نصر الله، الذي يحظي باحترام اتباعه، كما أعربوا عن دعمهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقالت أندرسون إنها تحدثت مع قائد كتبة دبابات في حزب الله عبر الهاتف، وأشارات إلى أنها لم تكن تسمع في السابق سوى التعبير عن الولاء للحزب، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة ارهابية ولكنه يضم حزباً سياسيا يحتل أكثر من نصف مقاعد مجلس الوزراء في الحكومة اللبنانية إلى جانب الأطراف المتحالفة معه، ولذلك شعرت بصدمة كبيرة عندما انتقد هذا القائد زعيم الحزب بكل وضوح.

وأضافت اندرسون في تقرير نشرته شبكة” ان بي سي نيوز” على موقعها الأخباري أن قائد الكتيبة أخبرها، شريطة عدم الكشف عن اسمه، أنه يؤيد حركة الاحتجاج لأنه “يشعر بالاشمئزاز من الحياة هنا”.

وأدعت المراسلة أن قائد الكتيبة أخبرها، ايضا، بأن العديد من اتباع حزب الله قد انضموا بالفعل إلى المظاهرات، وقال:” كل وزراءنا فاسدون، قيادة حزب الله في فوضى، إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون الآن”.

وقالت سولوم، وهي من أصول لبنانية، إنها تاثرت برؤية الكثير من الناس وهم يعارضون الحكومة، وأشارت إلى أن صور المتظاهرين الذين يرقصون مع علامات من روح الدعابة ضد النخب السياسية كانت رائعة ولم تكن متخيلة في مجتمع يسقط على الأرض بسبب الصراع والركود السياسي”.

واوضحت أندرسون، مؤلفة كتاب “الابنة الرهينة”، أن حزب الله تمكن من تخطي العواصف خلال الثلاثين عاماً الماضية، بدء من الغزو الإسرائيلي في عام 2006 إلى اضطرابات الحرب السورية، ولكنه لم يواجه مثل هذه المشاعر الداخلية القوية ضده كما يحدث الآن، وهناك شئ واحد مؤكد من وجهة نظر محلية: القيادة تشعر بالخوف لانها تواجه أكبر أزمة وجودية واجهتها منذ وقت طويل.