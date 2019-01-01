ابرز عناوين الصحف الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم السبت:

"يديعوت احرنوت":

أوكرانيا: افتتاح مكتب دبلوماسي لتعزيز الابتكار والاستثمار في القدس

الجيش الإسرائيلي يعتقل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية

"هآرتس":

17 جريحا فلسطينيا في مظاهرات الجمعة على السياج الأمني

فريق التفاوض لدى الأزرق والأبيض يوضح للأحزاب الأخرى ان خطة الرئيس ريفلين لا علاقة لها بالمفاوضات

"معاريف":

مريام اديلسون حول ملف 2000: سنقبع جميعنا في السجن

نير حافيتس مساعد نتنياهو الشخصي سجل مكالمات لرجل الاعمال ميلتسان فيما يتعلق بملف "2000" التابع لنتنياهو

ترمب: الصين ترغب بشدة توقيع اتفاقية تجارية معنا

"إسرائيل اليوم":

رئيس الأركان كوفاني يحذر من مواجهات في الجنوب مع غزة او الشمال مع لبنان

الأسابيع الخمسة الأولى على الانتخابات مضت وسترى كتلة اليمين في المستقبل أشياء من الماضي

مسؤول في حزب الليكود: كتلة اليمين باقية واي خروج عليها سوف يتم طرده منها

4 قتلى في حوادث الطرق في إسرائيل في القدس ودير الأسد وايالون وفي اشدود

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