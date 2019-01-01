نتنياهو يتهم النيابة والمستشار القانوني لحكومته بعدم صفاء النية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الـ11 الليلة الماضية أن النيابة العامة بالتعاون مكتب المستشار القانوني للحكومة ستبدأ غدًا بدراسة المواد التي تم تسلمها من وكلاء دفاع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال جلسات الاستماع في ملفات الفساد المنسوبة له.

وبحسب القناة فإنه "يعتقد أن هذه العملية ستستمر خلال الأسبوع المقبل أيضًا".

ونقلت عن مصادر قضائية مطلعة قولها إن "قرار تقديم لائحة اتهام أو أكثر بحق نتنياهو من عدمه سيصدر منتصف الشهر المقبل".

ورجحت مصادر قانونية ألا يكون هناك أي تغيير جوهري في القرار بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء في أعقاب جلسات الاستماع".

وفي تعقيب على ذلك، قال ديوان نتنياهو إن "فترة النظر في ملفات من هذا القبيل في النيابة العامة تستغرق عادة ما بين 4 أشهر وعام كامل أو أكثر".

وأضاف "الغريب أن اتخاذ القرار في ملفات رئيس الوزراء سيتم خلال شهر مما يدل على عدم صفاء النية لدى النيابة ومكتب المستشار القانوني للحكومة".