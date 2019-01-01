الاحتلال يداهم منطقة التحرير ويعتقل طفلين وشاب بالخليل

الخليل / سما /

داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، الليلة، منطقة دوار التحرير وحي الحرايق جنوب مدينة الخليل، واقتحمت عدة محال ومنازل تجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال هاجموا المنطقة واوقفوا مركبات وتم تفتيشها، ومنعت حركة المركبات والمواطنين.

وذكرت المصادر أن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفلين سيف الشرباتي ومحمد ابو قويدر من منطقة الحرايق.

وفي سياق متصل، اعتقل جنود الاحتلال الليلة، الشاب معاذ ابو خلف خلال تواجده في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، حيث اندلعت مواجهات خفيفة بين شبان وجنود الاحتلال.