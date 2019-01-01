قتلى وحرق مبان ومقرات.. وحظر تجوال بمحافظات عراقية

وكالات

تصاعدت الاحتجاجات في العراق، الجمعة، حيث قتل 31 شخصا في المظاهرات، وتعرضت كذلك مبان حكومية ومقار حزبية للحرق على يد متظاهرين غاضبين.

ولم تؤكد وزارة الداخلية العراقية حتى الآن الحصيلة هذه واعترفت بمقتل اثنين فقط حتى الآن.

وأعلن متظاهرون في كربلاء الاعتصام ونصب الخيم في فكلة (دوار) التربية وسط المدينة.



وشهدت محافظات العراق، المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام للرصاص الحي منذ مساء الخميس، حيث استؤنفت الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصا، غالبيتهم بالرصاص الحي.

حصيلة القتلى



وارتفعت حصيلة القتلى بين المتظاهرين إلى 31 شخصا الجمعة في العراق، بينهم ثمانية في بغداد، بحسب ما أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان في بيان.

وقتل نصف هؤلاء بالرصاص الحي في جنوب البلاد، حيث حاول متظاهرون اقتحام أحد مقار "عصائب أهل الحق"، أحد أبرز فصائل "قوات الحشد الشعبي"، وفق ما أكدته مصادر أمنية وطبية.

وبحسب المفوضية فإنه ارتفعت حصيلة قتلى المتظاهرين إلى 31 قتيلا، في بغداد 8قتلى، وفي ميسان 9، وفي ذي قار 9، والبصرة 3قتلى، والمثنى قتيل واحد، وآخر توفي لاحقا متأثرا بجراحه.

وأكدت ارتفاع عدد المصابين إلى 2312 مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية، وأغلب الإصابات بطلق ناري وغازات مسيلة للدموع وطلق مطاطي.



وتم حرق وإلحاق الأضرار بـ50 مبنى حكوميا ومقرات حزبية، في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل.

نصب الخيم



وأفادت الأنباء بنصب خيم الاعتصام في محافظات بابل وكربلاء المقدسة والنجف وفي ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.



وانتقدت المفوضية وزارة الصحة عدم تزويدها بأعداد الجرحى والقتلى، معتبرا أن ذلك "تضليل للرأي العام ويتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة".



ولفتت إلى استخدام القوات الأمنية "الرصاص المطاطي، والغازات المسيلة للدموع، لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير.

"كلهم حرامية"

وكان هتاف المتظاهرين موحدا "كلهم حرامية"، داعين إلى إسقاط الحكومة، لا سيما مع أزمات اقتصادية عدة ومشاكل الكهرباء ومياه الشرب.



وجاءت عملية التفريق تلك قبل ساعات من التعبئة المرتقبة لأنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الذي وضع كل ثقله في ميزان الحركة الاحتجاجية.



والصدر دعا أنصاره إلى التظاهر، كما طلب من فصائل "سرايا السلام" المسلحة التي يتزعمها الاستعداد "لحماية المتظاهرين"، ما أثار مخاوف من اشتباكات.

حرق مقار حزبية



ومن بين المقرات التي تعرضت للحرق اليوم بسبب غضب المتظاهرين:

1- مقر منظمة بدر



2- مقر عصائب اهل الحق



3- مقر تيار الحكمة



4- مقر حزب الدعوة



5- مكتب النائب اشواق الضالمي



6- مقر كتائب سيد الشهداء



7- مقر تيار الإصلاح



8- مقر تحالف النصر



9- مقر سرايا الخرساني



10- مقر حزب الفضلية



11- مقر حزب الطليعة



12- مقر حركة البشائر (يرئسها صهر نوري المالكي)



13 - مقر المجلس الاعلى الإسلامي

وتعرض مكتب مليشيات "النجباء" للحرق على يد محتجين وسط مدينة الحلة في محافظة بابل، في حين اقتحم آخرون مبنى حركة "عطاء" برئاسة فالح الفياض وتحطيم محتوياته في محافظة واسط.



وحرق متظاهرون أيضا مقر منظمة "بدر" في محافظة ميسان.



ولاحقا ارتفع العدد إلى 50 مبنى ومقارا لأحزاب ومليشيات ومكاتب نواب ومبنى حكومي.