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"إسرائيل بالعربية" تروج للسعودية بمقطع دعائي

السبت 26 أكتوبر 2019 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل بالعربية" تروج للسعودية بمقطع دعائي


القدس المحتلة / سما /

احتفت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بمقطع فيديو ترويجي للسعودية، باللغة العبرية، ونشرته قائلة إنه "مبادرة سعودية جميلة باللغة العبرية".


ويظهر في الفيديو عدد من المنتجعات السعودية، ومدينة "نيوم" ومقاطع من المهرجانات المقامة هناك، وبعض الأماكن التاريخية.

والفيديو من عمل صفحة سعودية حديثة على تويتر، تروج للمملكة بعدة لغات مختلفة، من بينها العبرية.

وتقوم الصفحة عادة بنشر كل ما هو متعلق بمحاولات التطبيع مع إسرائيل، والأصوات السعودية المؤيدة لذلك.

ولقيت التغريدة استحسان بعض السعوديين، فيما رفضها آخرون.

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