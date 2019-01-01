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الطقس: أجواء باردة وأمطار على مختلف المناطق

السبت 26 أكتوبر 2019 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء باردة وأمطار على مختلف المناطق


رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا  والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة  السرعة مع هبات قوية احيانا  والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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