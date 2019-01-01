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إسرائيل : عقوبات على السلطة الفلسطينية لمنعها استيراد الأبقار من الدولة العبرية

السبت 26 أكتوبر 2019 06:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل : عقوبات على السلطة الفلسطينية لمنعها استيراد الأبقار من الدولة العبرية


القدس المحتلة/سما/

أفاد مراسل الإذاعة العبرية الرسمية  للشؤون الفلسطينية "غال بيرغر" أن الحكومة الإسرائيلية تدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب استمرار مقاطعتها للأبقار الإسرائيلية.

ووفقاً لقناة "كان العبرية"، سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للضغط على الحكومة الفلسطينية، لإجبارها على التراجع عن قرارها بمقاطعة استيراد الأبقار والمواشي الإسرائيليّة.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال "إننا ماضون في الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح أنه في ظل انسداد الأفق السياسي في الوقت الراهن لا يمكن الاستسلام للأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال، ويجب كسر هذا الأمر الواقع من خلال الانفكاك من الاحتلال.

وبحسب اشتية للانفكاك عدة مستندات أهمها: تعزيز المنتج الوطني، والانفتاح على العالم بحيث يتم الاستغناء عن المنتجات الإسرائيلية ورفع الواردات من العالم، حيث ارتفعت الواردات من العالم بنسبة 16% خلال سبعة شهور.
 

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