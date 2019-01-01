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مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا

الجمعة 25 أكتوبر 2019 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا


رام الله / سما /

 هاجم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي  مساء اليوم الجمعة، مواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله.

وقال رئيس مجلس محلي أم صفا مروان صباح، إن ثلاثة مستوطنين مسلحين هاجموا المواطنين وحاولوا طردهم من أراضيهم، تحت حماية جنود الاحتلال.

وأضاف أن هؤلاء المستوطنين اقاموا مزرعة للعجول على أراضي قرية جيبيا المحاذية، وأنهم يتركونها تعبث بأراضي المواطنين.

ودعا صباح المؤسسات الدولية للتدخل لوقف انتهاكات المستوطنين والاحتلال بحق أهالي القرية التي تشهد إغلاق مداخلها من فترة لأخرى.

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