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العمادي يعلن عن موعد والية صرف المنحة القطرية لـ 75 ألف أسرة بغزة

الجمعة 25 أكتوبر 2019 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يعلن عن موعد والية صرف المنحة القطرية لـ 75 ألف أسرة بغزة


غزة / سما /

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم الجمعة، أن اللجنة ستبدأ صرف مساعدات نقدية لـ 75 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم الأحد المقبل.

وأوضح السفير العمادي في تصريح صحفي له، أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 75 ألف أسرة، بواقع 100 $ لكل أسرة.

وبين أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.

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