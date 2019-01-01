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الخضري يناشد المانحين سد العجز المالي للأونروا

الجمعة 25 أكتوبر 2019 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري يناشد المانحين سد العجز المالي للأونروا


غزة / سما /

ناشد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم الجمعة، المانحين بسد العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين.

وأشار الخضري في تصريح صحفي له، إلى أن مليون ومائة ألف لاجئ في غزة يتلقون مساعدات غذائية من الأونروا (أمنهم الغذائي مهدد في حال لم يتم توفير مبالغ مالية إضافية عاجلة).

وبين أنه ببسبب تردي الأوضاع الاقتصادية جراء الحصار الإسرائيلي من المتوقع انضمام 100 ألف لاجئ جدد لتقديم المساعدات الغذائية لهم حتى نهاية العام الجاري، وفق تقديرات الأونروا.

وشدد الخضري على أن عدم تحرك الجهات المانحة فعليًا لدعم الأونروا وسد العجز، يعني فقدان اللاجئين أمنهم الغذائي والصحي والتعليمي، وإدخال الواقع الفلسطيني في معادلة جديدة من الضغط الأخطر وتهديد مباشر لحياة اللاجئين.

وأكد أن أكثر من 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية التي تقدمها الوكالة، ومؤسسات دولية وعربية أخرى.

واستعرض الخطر الكبير على حياة اللاجئين، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن مشكلة لاجئي غزة مركبة حيث الحصار والعدوان ونقص الخدمات.

وقال "على المجتمع الدولي أن لا يقبل بهذه الكارثة، وأن يمارس دوره في دعم الأونروا"، داعيًا إلى مزيد من الجهد فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا ودوليًا.

وأكد الخضري ضرورة وجود تمويل دائم وثابت لتتمكن (أونروا) من استمرار ممارسة مهامها، ودورها المهم جدًا في دعم اللاجئين.

وجدد الخضري التأكيد على ضرورة تجديد التفويض الممنوح لوكالة "أونروا"، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورية منتصف الشهر المقبل، للنظر في تجديد التفويض الذي يمنح للوكالة كل 3 سنوات.

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