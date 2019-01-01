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الجهاد الاسلامي: ولّى زمن الهزائم ولن نترك الأسرى وحدهم

الجمعة 25 أكتوبر 2019 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: ولّى زمن الهزائم ولن نترك الأسرى وحدهم


غزة / سما /

أكد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خضر حبيب، اليوم الجمعة، أن زمن الهزائم ولّى إلى غير رجعة، وأن الزمن الذي نعيش فيه هو زمن الانتصارات.

وأكد حبيب في كلمه له في مخيم العودة شرق غزة، أن حكومة الاحتلال لديها خطة للسيطرة على المسجد الأقصى وصولا لهدمه وبناء الهيكل المزعوم، حيث أن الاحتلال يصعد عدوانه على الأقصى وصولا للتقسيم الزماني والمكاني، مؤكدا ان المطبعين يشجعون الاحتلال على ارتكاب جرائم بحق الأقصى والأسرى.

وأشار حبيب إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، وصمت الأمم المتحدة يشجعان الاحتلال على انتهاك حقوقنا، مشددًا على أن المقاومة لن تترك الأسرى وحدهم في ساحة القتال والمواجهة مع الاحتلال.

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