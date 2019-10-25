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أبومرزوق: استخدام القوة والعنف لأي نظام سياسي لمواجهة الشعب "خطأ فادح"!

الجمعة 25 أكتوبر 2019 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبومرزوق: استخدام القوة والعنف لأي نظام سياسي لمواجهة الشعب "خطأ فادح"!


الدوحة /سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. موسى أبو مرزوق، استخدام القوة والعنف لأي نظام سياسي لمواجهة الشعب خطأ فادح ويكرس الدكتاتورية في النظام.

وأَضاف عبر تغريدة "توتير": الحق دائما مع الشعوب وخياراتها.

وأردف: قديماً قيل لعمر ابن عبدالعزيز: يا امير المؤمنين ان الناس قد تمردت وساءت أخلاقها ولا يقومها الا السوط، فقال كذبتم إنما يقومها العدل والحق.

استخدام القوة والعنف لأي نظام سياسي لمواجهة الشعب خطأ فادح ويكرس الدكتاتورية في النظام، والحق دائما مع الشعوب وخياراتها.
وقديماً قيل لعمر ابن عبدالعزيز: يا امير المؤمنين ان الناس قد تمردت وساءت أخلاقها ولا يقومها الا السوط، فقال كذبتم إنما يقومها العدل والحق.

— د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) October 25, 2019

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