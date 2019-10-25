أبومرزوق: استخدام القوة والعنف لأي نظام سياسي لمواجهة الشعب "خطأ فادح"!

الدوحة /سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. موسى أبو مرزوق، استخدام القوة والعنف لأي نظام سياسي لمواجهة الشعب خطأ فادح ويكرس الدكتاتورية في النظام.

وأَضاف عبر تغريدة "توتير": الحق دائما مع الشعوب وخياراتها.

وأردف: قديماً قيل لعمر ابن عبدالعزيز: يا امير المؤمنين ان الناس قد تمردت وساءت أخلاقها ولا يقومها الا السوط، فقال كذبتم إنما يقومها العدل والحق.