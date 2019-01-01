اسرائيل تستضيف 150 صحفيا في مستوطنة "ترامب" لهذا الهدف!

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة عبرية إن مستوطنة "رمات ترامب" بهضبة الجولان السوري المحتل ستستضيف حدثا هو الأول من نوعه في تاريخ المستوطنة.

وأفادت صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، بأن أكثر من 150 صحفيا وإعلاميا حول العالم سيقومون بزيارة مستوطنة "رمات ترامب" أو "هضبة ترامب"، التي تم تدشينها في هضبة الجولان السوري المحتل، مطلع يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

وأوردت الصحيفة العبرية أن المجلس الإقليمي للمستعمرة الإسرائيلية يقوم بالتنسيق مع المكتب الإعلامي الحكومي لإقامة حفل تحضيري عسكري جديد، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في المستوطنة، ويحضره شخصيات سياسية وعسكرية وإعلامية.

وأوضحت الصحيفة أن المستوطنة تم تدشينها بالفعل، ويجرى إقامة البنية التحتية لها عن كثب، ويتوقع خلال عام واحد أن ينتقل إليها حوالي 120 عائلة علمانية.