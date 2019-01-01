التنمية الاجتماعية تنفي وجود قرارات جديدة بخصوص مستفيدي قطاع غزة

رام الله / سما /

نفت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في رام الله ، التصريحات المنسوبة لمصدر مسؤول والتي تتحدث عن قرارات جديدة بخصوص المستفيدين من قطاع غزة .

وأوضحت التنمية الاجتماعية في بيان لها اليوم الجمعة، أن ما تقوم به الوزارة هو أمر روتيني ليس فقط بـغزة بل والضفة أيضا وهو تحديث للبيانات ضمن معايير البرنامج الوطني.

وأضافت: أن تلك التصريحات عارية عن الصحة وتهدف لإثارة البلبلة والتأثير على المستفيدين بغزة، مؤكدة الحرص الشديد على تقديم كافة المساعدات و فتح كافة البرامج امام اهلنا بالقطاع رغم كافة المعيقات.