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التنمية الاجتماعية تنفي وجود قرارات جديدة بخصوص مستفيدي قطاع غزة

الجمعة 25 أكتوبر 2019 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية تنفي وجود قرارات جديدة بخصوص مستفيدي قطاع غزة


رام الله / سما /

نفت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في رام الله ، التصريحات المنسوبة لمصدر مسؤول والتي تتحدث عن قرارات جديدة بخصوص المستفيدين من قطاع غزة .

وأوضحت التنمية الاجتماعية في بيان لها اليوم الجمعة، أن ما تقوم به الوزارة هو أمر روتيني ليس فقط بـغزة بل والضفة أيضا وهو تحديث للبيانات ضمن معايير البرنامج الوطني.

 وأضافت: أن تلك التصريحات عارية عن الصحة وتهدف لإثارة البلبلة والتأثير على المستفيدين بغزة، مؤكدة الحرص الشديد على تقديم كافة المساعدات و فتح كافة البرامج امام اهلنا بالقطاع رغم كافة المعيقات.

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