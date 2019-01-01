  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العشرات يؤدون "الجمعة" بخيمة الاعتصام في أبو ديس إسنادا للأسرى

الجمعة 25 أكتوبر 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
العشرات يؤدون "الجمعة" بخيمة الاعتصام في أبو ديس إسنادا للأسرى


القدس المحتلة / سما /

 أدى عشرات المواطنين، صلاة اليوم الجمعة، في خيمة الاعتصام ببلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير إسماعيل علي (30 عاما)، الذي يواصل إضرابه لليوم 94 على التوالي.

وعقب انتهاء الصلاة، نظم الأهالي وقفة إسنادية، نددوا خلالها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، ومحاولاته المتكررة كسر صمودهم.

وقالت والدة الأسير علي، إن تدهورا خطيرا طرأ على صحة ابنها، حيث تتعمد سلطات الاحتلال إهماله وعدم تقديم العلاج اللازم له، مناشدة المؤسسات الحقوقية الدولية والإنسانية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياته.

وأضافت أن ابنها يعاني من آلام شديدة في أنحاء جسده، وهبوطا حادا في دقات القلب، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، ويستخدم كرسي متحرك للتنقل.

وكانت المحكمة العليا التابعة للاحتلال قد رفضت أمس، طلب استئناف ضد قرار الاعتقال الإداري للأسير المضرب اسماعيل علي، وثبتت اعتقاله رغم حالته الصحية الخطيرة.

الأكثر قراءة اليوم

محدث : السفير العمادي يصل قطاع غزة لتوزيع المنحة القطرية

ديختر عدو الفلسطينيين والعرب .. نائبا لنتنياهو بوزارة الحرب

كوخافي: الوضع على الجبهات هش ومتوتر وتصاعد احتمال الحرب

النيابة تتجه لاتهام نتنياهو بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال

رسالة من أردوغان للمسلمين تخص الجامعة العربية وهذا اهم ما جاء فيها ..

اشتية خلال زيارته أم ناصر أبو حميد: سنبني ما هدمه الاحتلال

"ازرق ابيض" يجهز عرض "حل وسط" لنتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الاعلام العبري يزعم : اشتية يهدد بالاستقالة إذا ما أُجبر على استيراد البقر من إسرائيل

860x484

فيديو: لحظة مقتل مواطن بالرصاص خلال حملة ازالة التعديات بنابلس

قناة عبرية: لهذا السبب.. إسرائيل تراقب قطاع غزة عن كثب وخصوصا حركة الجهاد الإسلامي

هارتس : جولة قتالية وشيكة بين ايران واسرائيل قد تشمل غزة