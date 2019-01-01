العشرات يؤدون "الجمعة" بخيمة الاعتصام في أبو ديس إسنادا للأسرى

القدس المحتلة / سما /

أدى عشرات المواطنين، صلاة اليوم الجمعة، في خيمة الاعتصام ببلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير إسماعيل علي (30 عاما)، الذي يواصل إضرابه لليوم 94 على التوالي.

وعقب انتهاء الصلاة، نظم الأهالي وقفة إسنادية، نددوا خلالها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، ومحاولاته المتكررة كسر صمودهم.

وقالت والدة الأسير علي، إن تدهورا خطيرا طرأ على صحة ابنها، حيث تتعمد سلطات الاحتلال إهماله وعدم تقديم العلاج اللازم له، مناشدة المؤسسات الحقوقية الدولية والإنسانية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياته.

وأضافت أن ابنها يعاني من آلام شديدة في أنحاء جسده، وهبوطا حادا في دقات القلب، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، ويستخدم كرسي متحرك للتنقل.

وكانت المحكمة العليا التابعة للاحتلال قد رفضت أمس، طلب استئناف ضد قرار الاعتقال الإداري للأسير المضرب اسماعيل علي، وثبتت اعتقاله رغم حالته الصحية الخطيرة.