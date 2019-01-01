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المالكي يبحث مع نظيره السنغافوري آفاق التعاون في قضايا المياه والبيئة

الجمعة 25 أكتوبر 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يبحث مع نظيره السنغافوري آفاق التعاون في قضايا المياه والبيئة


باكو /سما/

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير الدولة لشؤون الدفاع والشؤون الخارجية السنغافوري محمد بن عثمان، آفاق التعاون في قضايا المياه والبيئة، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وتبادل الوزيران على هامش اجتماع القمة الـ18 لدول حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وجهات النظر حول عديد القضايا الثنائية والإقليمية، وإمكانية دعم جمهورية سنغافورة لدولة فلسطين في مساعيها التنموية التي تبذلها في عدد من الدول حول العالم في مجالات الصحة والتعليم والزراعة ونقل الخبرات.

وطالب المالكي بزيادة الدعم في مجال بناء القدرات الفلسطينية وتدريب الكوادر الفلسطينية العاملة في مختلف المؤسسات الحكومية والرسمية.

من جهته، وعد الوزير السنغافوري بتقديم كافة الإمكانيات التي تساهم في تقوية علاقات بلاده مع دولة فلسطين.

واتفق الوزيران على العمل لعقد اجتماع مشترك بين جمهورية سنغافورة ودولة فلسطين برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وبحضور عديد الوزراء.

ودعا الوزير بن عثمان نظيره المالكي لزيارة سنغافورة من أجل تطوير تلك العلاقات المستمرة في التطور.

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