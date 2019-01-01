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"ناسا" تحذر من إعصار مداري غير مسبوق يضرب مصر وفلسطين صباح السبت

الجمعة 25 أكتوبر 2019 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ناسا" تحذر من إعصار مداري غير مسبوق يضرب مصر وفلسطين صباح السبت


واشنطن/وكالات/

نشرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، صورة من وكالة "ناسا" تظهر فيها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر.

وحسب الصحيفة الأمريكية فان صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عادي ونادر" في بعض مناطق مصر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية  ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر.

وأشارت الصحيفة، إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط، مضيفة: "التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن".

وتابعت: "من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي".

 

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