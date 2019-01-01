زملط: حل الدولتين تنازل فلسطيني بضغط دولي (فيديو

رام الله / سما /

قال حسام زملط السفير الفلسطيني في لندن ان حل الدولتين يعتبر تنازلا فلسطينيا عن حقوقه.

واكد زملط خلال نقاش في مؤتمر دولي بمناسبة 30 عام على سقوط جدار برلين،" أولًا هناك إعتقاد خاطئ أن حل الدولتين هو مطلب فلسطيني . الحقيقة أنه مطلب دولي وتنازل فلسطيني، مشيرا الى ان تصميم إسرائيل على قتل حل الدولتين بما فيها حق العودة للاجئين لا يعني إنتهاء القضية الفلسطينية بل سقوط النظام الدولي الذي أقره وفرضه علينا."

واشار زملط الى ان كل الصراعات في العالم تم حلها الا قضية الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لاسرائيل.