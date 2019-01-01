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الهيئة الدولية (حشد) تستنكر اعتقال تاجر فلسطيني على معبر بيت حانون

الجمعة 25 أكتوبر 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) باستنكار وقلق بالغين إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال التاجر: جهاد محمد محمود نبهان، أثناء عودته إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون(إيرز)، وذلك يوم أمس الخميس الموافق 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأضافت الهيئة الدولية (حشد) في بيان صحفي، :"يأتي اعتقال الفلسطيني: جهاد بنهان، في إطار سياسة إسرائيلية تحويل المعابر الحدودية إلى مصائد لاعتقال التجار والمرضي ومرافقاتهم في انتهاك يوضح مدى تحلل تلك القوات من التزاماتها القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة".

فوفقاً للاحصائيات، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية العام 2019 قرابة 100 مواطن فلسطيني من قطاع غزة، من بينهم 08 مواطنين تم اعتقالهم اثناء مرورهم معبر بيت حانون، من بينهم 06 تجار، ومرافق مريض، وحالة مرور بهدف السفر.

واستنكرت (حشد) سياسة اعتقال التجار وغيرهم من الفلسطينيين الذين تدفعهم حاجاتهم الإنسانية للسفر عبر معبر بيت حانون (إيرز).

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن التاجر جهاد نبهان، وثنيها على الكف عن استغلال حاجة المدنيين من سكان قطاع غزة للاستخدام المعابر الحدودية وتمكينهم من ممارسة حقهم في التنقل والسفر والحركة.

#حشد #معبر بيت حانون

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