العمل الزراعي بغزة يبدأ برفع أشتال العنب لــ 125 دونم في محافظة غزة

غزة / سما /

بدأ اتحاد لجان العمل الزراعي برفع أشتال العنب على حوامل حديدية للمزارعين بمحافظة غزة ( الشيخ عجلين )، وذلك في اطار تحسين طرق التربية لأشجار العنب واستخدام الأساليب الحديثة.

وقال الاتحاد في بيان لها ان هذه العملية تتمثل برفع الأشجارعلى حوامل حديدية ، مع العلم أن هذه الطريقة في الزراعة تعمل على استغلال المساحات في زراعة عدد أكبر من الأشجار في الدونم الواحد والذي يؤثر على زيادة كمية الانتاج ، كما تعمل هذه الطريقة على الوقاية من الأمراض الأرضية التي تتسب في استخدام الأدوية والمبيدات للقضاء عليها وتساعد المزارعين برعاية الأشجار بشكل أفضل ويأتي هذا التدخل ضمن مشروع ( تطوير السوق المتكامل في الاراضي الفلسطينية ) بتمويل من وزارة الخارجية الدنيماركية / وكالة التنمية الدولية (DANIDA)، والذي ينفذ من قبل اوكسفام بالشراكة مع اتحاد لجان العمل الزراعي وبالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وجاء هذا النشاط كاستجابة مباشرة لاحتياجات مزارعين العنب وذلك بمساعدة خبراء ومختصين ووزارة الزراعة، ويجري العمل بالتوازي على تقديم خدمات ارشادية للمزارعين وتسهيل تبادل المعلومات والمعارف عبر منهجية المدارس الحقلية، وأيضا يعمل المشروع على تحسين تمثيل المزارعين وإعادة تفعيل المؤسسات الخاصة بهم. ويأتي هذا النشاط ضمن سياسة اتحاد لجان العمل الزراعي بالبحث الدائم عن أهم المشكلات التي تواجه المزارعين وذلك لايجاد المخرجات والحلول من أجل تعزيز صمودهم على أرضهم ومساعدتهم بالمحافظة على مصادر رزقهم وتحسينها وتطويرها.