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الاعلام العبري يزعم : اشتية يهدد بالاستقالة إذا ما أُجبر على استيراد البقر من إسرائيل

الجمعة 25 أكتوبر 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري يزعم : اشتية يهدد بالاستقالة إذا ما أُجبر على استيراد البقر من إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

زعم تلفزيون " i24NEWS "الاسرائيلي ان رئيس الحكومة الفلسطيني محمد اشتية يهدد بالاستقالة إذا ما أُجبر على استيراد البقر من إسرائيل .

من جانبها قالت قناة "كان العبرية" يوم الجمعة، إنّ اسرائيل تدرس إمكانية وقف إدخال السلع والمعدات من الخارج لأراضي السلطة وإيقاف تصدير زيت الزيتون والتمر من السلطة إلى الدول العربية

وقال "غال بيرغ" مراسل القناة العبرية، ، إنّه " إذا واصلت السلطة في إصرارها على عدم استيراد العجول الإسرائيلية، ستوقف اسرائيل تصدير السلع إلى السلطة الفلسطنية".

وأضاف، أنّ انتقاد شديد داخل القيادة الفلسطينية ضد رئيس الوزراء محمد اشتيه بسبب قراره وقف استيراد العجول من "إسرائيل".

وأشار، إلى أنّ أسعار اللحوم في الضفة ارتفع بعد القرار، حيثُ وصل سعر لحم العجل من 45 شيكل إلى 55 و 60 شيكل للكيلو.

يتبع ..

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