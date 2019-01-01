ماراثون لدعم مرضى السرطان في نابلس

رام الله / سما /

انطلق في مدينة نابلس صباح اليوم الجمعة ماراثون "خطوة أمل" لدعم مرضى السرطان.

وكان المجلس البلدي الشبابي بالشراكة مع مركز بلدية نابلس حمدي منكو دعا المواطنين للمشاركة في الماراثون اليوم.

وقال مدير مركز حمدي منكو أنور المحروم "أن عدد المشاركين قارب 1200 مشارك من الفئات العمرية المختلفة، انطلقوا من أمام حرم جامعة النجاح "الأكاديمية" باتجاه المركز بمسافة 5 كيلو مترات، لتوزع على المشاركين الجوائز لأربع فئات عمرية هناك.

وقال المحروم: إن الماراثون يأتي دعوة لجميع المؤسسات والمقتدرين للاهتمام أكثر بمرضى السرطان ودعمهم.