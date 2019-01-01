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قتلى وعشرات الجرحى مع استئناف العراقيين تظاهراتهم

الجمعة 25 أكتوبر 2019 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى وعشرات الجرحى مع استئناف العراقيين تظاهراتهم


بغداد / وكالات /

اقتحم مئات المتظاهرين الغاضبين، الجمعة المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، بغداد بعد نجاحهم في إزالة الحواجز التي وضعتها قوات الأمن على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة.


وبدأ المتظاهرون برفع الحواجز غير الإسمنتية، من على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بعد تقدمهم من ساحة التحرير التي احتشدوا فيها منذ ساعات.


وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين في محاولة لصدهم، ما أدى لحالات اختناق عديدة في صفوفهم.

 ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في الشرطة العراقية قولها، إن "المئات من المتظاهرين تمكنوا من اقتحام بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، بعد تمكنهم من إزالة جميع الحواجز التي وضعتها قوات الأمن على جسر الجمهورية".

وفي وقت لاحق قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن متظاهرا قتل وأصيب أكثر من 30 بحالات اختناق جراء قمع قوات الأمن للمحتجين قرب المنطقة الخضراء، قبل أن تنقل وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني نفيه ذلك.

كما نقلت وكالة "بغداد اليوم" المحلية عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي قوله إن متظاهرا ثانيا قتل متأثراً بإصابته في العاصمة بغداد.

يأتي ذلك بينما يتوافد العراقيون إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة باستقالة الحكومة ومحاربة الفساد، فيما شهدت محافظات ميسان والبصرة وذي قار احتشادا لمتظاهرين فجرا في الساحات العامة وأمام مقار الإدارات المحلية، معلنين اعتصاما مفتوحا بالتزامن مع احتجاجات بغداد.

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