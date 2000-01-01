ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

تصدر هدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري برام الله، وإصدار الرئيس محمود عباس قراراً بإعادة بنائه من جديد، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة صباح اليوم الجمعة.

كما ركزت عناوين الصحف على توجه النيابة العامة الإسرائيلية إلى اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال، وذلك في أعقاب انتهاء جلسات الاستماع لطعونه في ملفات الفساد التي يشتبه بتورطه فيها.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس

هدم منزل عائلة أبو حميد للمرة الخامسة

الرئيس يأمر بإعادة بناء منزل المناضلة أم ناصر واشتية يزورها

خبير أممي يدعو إلى مقاطعة المستوطنات

أبو هولي: شهران حاسمان للأونروا

مجلس الإفتاء: الأقصى يتعرض لأبشع إجراءات التهويد

انطلاق فعاليات المؤتمر الشعبي والوطني والدولي للمقاومة الشعبية

تحليل إخباري...احتمالات تشكيل حكومة غانتس ضئيلة وشبه مستحيلة

النيابة تتجه لاتهام نتنياهو بتلقي رشاوى والاحتيال

الاثنين المقبل ولأول مرة...غانتس سيلتقي كوشنر في السفارة الأمريكية بالقدس

الرئيس اللبناني يدعو للحوار والمحتجون متمسكون بمطالبهم

الحياة الجديدة

الاحتلال يهدم مجددا منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري ويجرح 11 مواطنا

اشتية خلال زيارته المناضلة أم ناصر أبو حميد: سنبني ما هدمه الاحتلال

منصور يدين هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء شعبنا

الأردن: نتابع التطورات الصحية المتعلقة بالأسيرة هبة اللبدي

حماس تواصل اعتقال الزميل الصحفي عماد محيسن في غزة

سفارتنا بالقاهرة: إنجاز 268 تأشيرة للمعلمين الفلسطينيين العاملين بالكويت

أمطار اليوم..والأرصاد تحذر من خطر تشكل السيول والفيضانات غدا

بيان توضيحي من الشرطة حول القبض على مطلوب للعدالة في بيت جالا

السعدي: "المشتركة" لن تنضم لحكومة تجمع حزبي "أزرق-أبيض" و"الليكود"

النيابة الاسرائيلية تتجه لاتهام نتنياهو بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال

مصرع طفل بحادث دهس في قطنة

السيسي وأبيي أحمد يتفقان على مواصلة التفاوض حول سد النهضة

الشارع اللبناني يتمسك برحيل الطبقة السياسية وتوتر بين متظاهرين وأنصار لحزب الله

الأيام

الاحتلال يهدم منزل أبو حميد للمرة الخامسة والرئيس يصدر قراراً بإعادة بنائه من جديد

جريمة إحراق عائلة دوابشة: إدانة القاصر بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي يهودي

إصابة مواطن في جنين وتدنيس مسجد بالعيسوية، تواصل الاعتداءات الاستيطانية على قاطفي الزيتون

نقل الأسيرة المضربة اللبدي للمستشفى

القبة الحديدية تطلق صاروخين بالخطأ عند حدود غزة!

وفاة شاب برصاصة طائشة بجباليا وطفل دهساً في قطنة

العمادي يصل غزة لصرف المنحة النقدية القطرية

القدس: فرنسا تعيد فتح "قبور السلاطين" ويهود متشددون يؤدون صلوات أمام أبوابه

"النيابة" تتجه لاتهام نتنياهو بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال

موقع عبري يكشف تفاصيل خلايا تجسس عملت في مصر في الخمسينيات

لبنان: عون يدعو المحتجين للحوار ويلمح لتعديل حكومي والمتظاهرين يرفضون

القوات الكردية تنسحب من مواقع حدودية وروسيا تسيّر دورياتها

السلام لا يزال "بارداً" بين إسرائيل والأردن بعد مرور 25 عاماً على معاهدة وادي عربة

تجدد الأمطار مساء اليوم وغداً

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تصدر عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم الجمعة خبر نية "أزرق أبيض" تقديم عرض إلى نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، بشرط تفكيك كتلة اليمين إذا أراد نتنياهو رئاسة الحكومة على أن يكون غانتس أولا، وفي حال رفض تفكيكها لن يكون نتنياهو رئيسا للحكومة، ورفض الليكود لهذا العرض وتمسكه بتنفيذ خطة الرئيس ريفلين.

صحيفة هآرتس

- سيكون غانتس المتحدث الرئيسي في الحشد الذي يحتفل بمرور 24 عامًا على مقتل رابين

- وفقا للشرطة في "يتسهار" "هذا تصاعد في العنف ضد حرس الحدود"... الشرطة: يشتبه أن مجهولين أشعلوا النار في خيم حرس الحدود بالقرب من يتسهار وهربوا من المكان

- أوصى جيش الدفاع الإسرائيلي خمس مرات بهدم المقطورة بالقرب من "يتسهار"، ورفض المستوى السياسي

- القائمة المشتركة: لن نشارك في مفاوضات مع غانتس بدون حزب التجمع الوطني الديموقراطي

صحيفة معاريف

- مسؤول في طاقم المفاوضات من الليكود: فقط خطة الرئيس ريفلين لتشكيل حكومة وحدة

- سيكون غانتز المتحدث الرئيسي في الحشد الذي يحتفل بمرور 24 عامًا على مقتل اسحق رابين

- اريه درعي: مستعدون للجلوس مع لبيد بشرط الحفاظ على الوضع القائم في المسائل الدينية

-وفقا لنشرة الاخبار في القناة 13 الإخبارية: المدعي العام بصدد توجيه لائحة اتهام بحق نتنياهو في الملف 1000 و2000 بتهمة الاحتيال وخرق الثقة

صحيفة إسرائيل اليوم

- قال رئيس الأركان " كوخافي " للصحافيين العسكريين إن الوضع على الحدود الشمالية "هش ومتوتر"

- إسرائيل اليوم: لن تكون هناك حكومة بدون اليمين بأكمله

- اريه درعي: على غانتس ان يستوعب ان لنا فريق واحد للتفاوض

- حرق خيمة حرس الحدود بالقرب من "يتسهار" والجاني اختفى من المكان

- جريمة قتل في عكا نتيجة اطلاق نار في الوسط العربي

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