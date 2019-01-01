قناة عبرية: لهذا السبب.. إسرائيل تراقب قطاع غزة عن كثب وخصوصا حركة الجهاد الإسلامي

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري، بالقناة الـ13 العبرية، ألون بن دافيد، صباح اليوم الجمعة، أن الأوضاع الأمنية ستدهور على الجبهتين الشمالية والجنوبية العام القادم.

واضاف بن دافيد إن إيران غير مستعدة لتلقي الضربات بدون رد، وهي تخطط للرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مواقعها بسوريا وإيران.

وأضاف المحلل العسكري انه بالمقابل إسرائيل تراقب قطاع غزة، وخصوصا حركة الجهاد الإسلامي، التي تدير سياسات مستقلة هناك.

وزعم المحلل، أن حركة الجهاد الإسلامي، ستحاول قريبا تنفيذ عمليات او تجديد إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وتابع إن سنة 2020، ستكون أقل هدوء على المستوى الأمني، من العام 2019.