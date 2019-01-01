الاحتلال يعتقل تاجرًا اثناء عودته الى غزة عبر معبر بيت حانون

غزة/سما/

اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية التاجر/جهاد محمد محمود نبهان، أثناء عودته الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ ايرز.

وقال المختص في شؤون الاسرى عبد الناصر فروانة ان الارتباط الفلسطيني اكد اعتقال التاجر خلال عودته لغزة.

وأضاف :"تصر سلطات الاحتلال على ان تبقي معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة، مصيدة للمواطنين ومكانا للاحتجاز والاستجواب واحيانا للضغط والمساومة، رغم كل المناشدات والدعوات التي طالبت المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات و بما يكفل للمواطنين حرية الحركة والتنقل من والى قطاع غزة.

وحسب المعلومات التي توفرت لدينا والتي أكد لنا الارتباط الفلسطيني صحتها ".

وأكد فروانة ان سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية عام 2019 أكثر من (١٠٠) مواطن من قطاع غزة، وان من بينهم (٨) مواطنين تم اعتقالهم اثناء مرورهم معبر بيت حانون، من بينهم (٦) تجار، ومرافق مريض، وحالة مرور بهدف السفر.

وجدد فروانة مطالبته للمؤسسات الحقوقية بالتحرك الجاد لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة، والتوقف عن اعتقال الفلسطينيين تعسفياً والتضييق عليهم او وضع العراقيل امام حركتهم.