  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل تاجرًا اثناء عودته الى غزة عبر معبر بيت حانون

الجمعة 25 أكتوبر 2019 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل تاجرًا اثناء عودته الى غزة عبر معبر بيت حانون


غزة/سما/

اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية التاجر/جهاد محمد محمود نبهان، أثناء عودته الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ ايرز.

وقال المختص في شؤون الاسرى عبد الناصر فروانة ان الارتباط الفلسطيني اكد اعتقال التاجر خلال عودته لغزة.

وأضاف :"تصر سلطات الاحتلال على ان تبقي معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة، مصيدة للمواطنين ومكانا للاحتجاز والاستجواب واحيانا للضغط والمساومة، رغم كل المناشدات والدعوات التي طالبت المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات و بما يكفل للمواطنين حرية الحركة والتنقل من والى قطاع غزة.

وحسب المعلومات التي توفرت لدينا والتي أكد لنا الارتباط الفلسطيني صحتها ".

وأكد فروانة ان سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية عام 2019 أكثر من (١٠٠) مواطن من قطاع غزة، وان من بينهم (٨) مواطنين تم اعتقالهم اثناء مرورهم معبر بيت حانون، من بينهم (٦) تجار، ومرافق مريض، وحالة مرور بهدف السفر.

وجدد فروانة مطالبته للمؤسسات الحقوقية بالتحرك الجاد لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة، والتوقف عن اعتقال الفلسطينيين تعسفياً والتضييق عليهم او وضع العراقيل امام حركتهم.

الأكثر قراءة اليوم

عاصفة شبه مدارية تقترب من قطاع غزة.. هذا ما سيحدث

"حماس" تعتزم تعيين مجالس جديدة للبلديات والهيئات المحلية في غزة

شرطة مرور غزة تصدر بيانًا بشأن إغلاق شارع صلاح الدين

المقاومة تطلق صاروخا تجريبيا باتجاه البحر وصافرات انذار تدوي في عسقلان

النيابة تتجه لاتهام نتنياهو بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

أبو حسنه: الهدوء في غزة مضلل واستمرار انهيار الاوضاع سيقود الى انفجار

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: لهذا السبب.. إسرائيل تراقب قطاع غزة عن كثب وخصوصا حركة الجهاد الإسلامي

هارتس : جولة قتالية وشيكة بين ايران واسرائيل قد تشمل غزة

ديختر عدو الفلسطينيين والعرب .. نائبا لنتنياهو بوزارة الحرب

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "أسرانا.. أقصانا.. قادمون"

محدث : السفير العمادي يصل قطاع غزة لتوزيع المنحة القطرية