الاحتلال يهدم منزلا بالطيبة في الداخل المحتل

الطيبة/الداخل المحتل/

هدمت جرافات قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، منزلا قيد الإنشاء، في المنطقة الشرقية بمدينة الطيبة في الداخل المحتل بحجة البناء بدون ترخيص

وقالت بلدية الطيبة في بيان لها، إن "خفافيش الظلام هدمت منزلا قيد الإنشاء بالطيبة رغم تقديم تخطيط أولي للمنطقة".

وقالت البلدية في بيانها، إن "بلدية الطيبة تستنكر وتندد بالعملية الإجرامية وهدم بيت قيد الإنشاء للسيد محمود مصاروة بمنطقة وادي حمدان، حيث قامت وحدة رقابة البناء القطرية مؤججة بقوات كبيرة من الشرطة، فجر اليوم، بهدم الأساسات رغم وجود تخطيط أولي للمنطقة، بحجة البناء غير المرخص".

وأضافت: "إن هذا المنعطف الخطير بتعامل السلطة بملف محمود مصاروة وهدم أساسات بيته (وبهذا التوقيت بالذات) هو استمرار لسياسة القمع والتمييز العنصري ضد أبناء شعبنا. بلدية الطيبة قامت بتقديم عدة مقترحات هندسية لإنقاذ ما تم هدمه إلا أن السلطات الغاشمة أبت إلا أن تنفذ مخططاتها من سياسة الهدم والتشريد".

وحملت البلدية حكومة الاحتلال مسؤولية هدم المنزل وتبعاته في المستقبل.