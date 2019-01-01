مجلس الكنائس الاسقفية يقرر مقاطعة وسحب استثماراته من أي شركات تخدم الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

قرر مجلس الكنائس الاسقفية في الولايات المتحدة سحب استثماراته من أي شركات تخدم الاحتلال.

وقال د. مصطفى البرغوثي أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل حققت انتصارا جديدا بقرار مجلس الكنائس الاسقفية في الولايات المتحدة سحب استثماراته من أي شركات تخدم الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك شركات كاتربيللر وموتورولا و بنك ديسكونت الاسرائيلي.

وأضاف البرغوثي أن هذا القرار يأتي مكملا لقرارات مماثلة اتخذتها الكنائس المشيخية والميتودية واللوثرية الأمريكية بالانضمام لحملة المقاطعة للاحتلال و الاستثمارات في شركات تتعامل معه.

وأكد البرغوثي أن انعطافا كبيرا يحدث في الرأي العام الدولي والأمريكي لصالح فلسطين نتيجة انكشاف نظام الأبرتهايد و التمييز العنصري الإسرائيلي.

وعبر البرغوثي عن تقدير الشعب الفلسطيني للقرارات الجريئة التي تتخذها تباعا العديد من الكنائس في الولايات المتحدة رغم محاولات اللوبي الإسرائيلي منع ذلك.