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ترامب يهاجم أعضاء بحزبه ويصفهم بـ"حثالات البشر"

الجمعة 25 أكتوبر 2019 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهاجم أعضاء بحزبه ويصفهم بـ"حثالات البشر"


وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء حزبه الجمهوري، المعارضين لسياساته ووصفهم بـ"حثالة البشر".

وعبر حسابه في تويتر شتم الرئيس الأمريكي جماعة "لا لترامب" داخل الحزب الجمهوري بالإضافة للمبعوث الخاص لإدارته إلى إوكرانيا، وليام تايلور، والذي شهد أمام مجلس النواب ضده في جلسة مغلقة ضمن تحقيقات العزل.

وقدم تايلور شهادة قاسية ضد ترامب، حول جهود البيت الأبيض للضغط على أوكرانيا لأغراض سياسية.


وقال ترامب: "على الرغم من وجود بقايا فقط في غرفة الإنعاش لما يسمى بجماعة لا لترامب إلا أنه من الضروري القول إنهم في بعض الحالات أسوأ وأكثر خطورة على بلادنا من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".

وأضاف ترامب: "احترسوا منهم، هؤلاء حثالة البشر".

وقال ترامب في تغريدة: "أحد أعضاء جماعة لا لترامب جون بلينغر ، قدم الدبلوماسي تايلور، زاعماً بأنه لا يعرفه، في شهادة أمام الكونغرس"، مضيفا: "سيكون من الرائع حقاً أن يتمكن الأشخاص داخل إدارة ترامب، وكلهم أصحاب نوايا حسنة وخير، من التوقف عن توظيف أشخاص مثل تايلور".

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