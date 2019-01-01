"ازرق ابيض" يجهز عرض "حل وسط" لنتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية الخميس ان رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس يعمل على اقتراح حل وسط جديد الى رئيس حزب الليكود، رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو لاقامة حكومة وحدة وطنية.

ومن الأفكار التي يدرسها "ازرق ابيض" ان يقترح امام نتنياهو التنازل عن احد الشرطين الصعبين اللذين حددهما: ان لم يتنازل عن تكتل اليمين، عليه التنازل عن تولي رئاسة الحكومة أولا وأن يكون ثانيا. وان لم يتنازل على ان يكون أولا عليه التنازل على تكتل اليمين.

والرسالة التي ينوي "ازرق ابيض" تمريرها الى نتنياهو بهذه المرحلة هي: ان تنازلت عن أحد هذه الشروط، تظهر حقا حقا جاد للتقدم نحو الوحدة- وعندها نعرف ما يمكن عمله ونتحدث. الوضع الذي فيه يتحقق فيه شروط نتنياهو جميعا هو غير ممكن بالنسبه لـ"ازرق ابيض"، ولذلك فان هذه الخطوة وفقا للموقع تهدف الى كشف وجه نتنياهو الحقيقي- ان كان يريد وحدة او انتخابات بأي ثمن.

وذكرت القناة الثانية ان تحالف "ازرق ابيض" شعروا بخيبة امل من سلوك نتنياهو بالايام الأخيرة بعد نقل مهمة تشكيل الحكومة الى غانتس، حيث توقعوا ان يكون رؤساء من تكتل اليمين مستعدين للجلوس معهم بشكل مستقل، لكن جميعهم عبروا عن ولائهم لنتنياهو- وقالوا ان نتنياهو يمثل جميع أعضاء التكتل الذي يضم 55 عضوا.