وفاة رئيس بلدية رام الله الاسبق خليل موسى

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توفي يوم الخميس رئيس بلدية رام الله الأسبق خليل موسى خليل موسى.

وتشيع مدينة رام الله جثمان موسى الجمعة 25/10/2019 الساعة 2:00 ظهرا من كنيسة تجلي الرب للروم الأرثوذكس الى مقبرة رام الله الجديدة، ومن ثم يقام عزاء المرحوم من الساعة 6 مساء حتى 9 مساء يوم الجمعة ومن الساعة 5 مساء حتى 9 مساء يومي السبت والأحد في قاعة كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك.

وتنعى بلدية رام الله ممثلة برئيسها المهندس موسى حديد وأعضاء المجلس البلدي والادارة التنفيذية ونقابة العاملين وكافة العاملين في بلدية رام الله وعموم سكان مدينة رام الله ينعون بمزيد من الحزن والأسى المرحوم خليل موسى " ابو عيسى "رئيس بلدية رام الله الأسبق ويتقدمون من أبناء الفقيد ومن آل موسى وحمولة دار ابراهيم الكرام بأحر التعازي والمواساة.

وكانت بلدية رام الله، أعلنت صباح امس الخميس تنكيس الأعلام في المدينة حدادا على روح المرحوم رئيس بلدية رام الله الأسبق خليل موسى الذي كان معطاء محبا لمدينته وخدمها خلال فترة رئاسة البلدية من 1969-1976، ومن عام 1988-1996.