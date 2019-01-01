غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "أسرانا.. أقصانا.. قادمون"

غزة / سما /

يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان"أسرانا... أقصانا..قادمون".



ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة والواسعة في الأسبوع الثمانين من مسيرات العودة، والتي تحمل عنوان "أسرانا... أقصانا..قادمون" تأكيدناً على استمرار الدعم الاسناد للاسرى البواسل الذين يخوضون معركة متواصلة ضد الاحتلال، ولتوجيه رسائل للاحتلال بأن الاعتداء على المقدسات وفي مقدمتها الأقصى خط أحمر لا يمكن السماح به.



وقالت الهيئة "ان الوفاء للشهداء والجرحى والأسرى يفرض علينا الاستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار ، باعتبارها أحد أهم محطاتنا النضالية والتجليات الحاضرة في القطاع الصامد، ولذلك فإن الحفاظ على ديمومة المسيرات وتوسيعها هي مهمة مطلوبة من كل الوطنيين والأحرار بغزة والضفة والشتات.

