الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء في أيلول

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بشهر آب 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.89 مقارنة بـ 105.73 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، وفق تقرير للإحصاء أصدره، امس، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.03%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.46%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.41% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بشهر آب 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.66 مقارنة بـ 105.57 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.03%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.41%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.46% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بالشهر السابق.

مؤشر الأسعار

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.13% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بشهر آب 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 104.55 مقارنة بـ 104.42 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.54%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.46%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.56% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بالشهر السابق.

الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.27% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بشهر آب 2019، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.52 مقارنة بـــ 109.82 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.66%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.87%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.26% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بالشهر السابق.

شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.11% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بشهر آب 2019، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.79 مقارنة بـ 113.66 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.28%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 117.20 مقارنة بـــــ 116.88 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.28%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 106.29 مقارنة بــــ 106.58 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.49% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بشهر آب 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 110.40 مقارنة بـــــ 109.86 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).